中評關注：“賴政府”上台還會反核、抗中？

賴清德昨天會見接見戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團，強調會謹慎處理兩岸關係。（照片：府方提供） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）賴清德即將在520上任，許多人事佈局以及政策上鋪陳，讓人感覺民進黨過去的“反核”與“抗中”兩大核心，似乎出現鬆動。從民進黨智庫副董事長童子賢對核能的看法改變，到準副“閣揆”鄭麗君的先生沈學榮、準“經濟部長”郭智輝過去都有到大陸經商的經歷，是否代表反核、抗中兩大民進黨核心政策，未來在賴清德上任之後會出現變化？還是過去猛貼別人標籤，最後遭到該標籤反噬，賴人事名單可能後續還會不斷有質疑傳出。



賴清德在宣布準“行政院長”卓榮泰、準“副院長”鄭麗君出任之後，接下來卓榮泰公布4波“內閣”名單。據瞭解，最後一波名單將由賴清德與卓榮泰共同出席，預計25日公布“國安”團隊名單，等於賴清德與卓榮泰執政團隊正式成形。



但自從“內閣”名單開始公布之後，許多質疑接踵而來。鄭麗君昨天被國民黨指控先生沈學榮大賺人民幣，而卓榮泰被問到相關議題竟然回應要對鄭麗君與她的家族充滿感謝，這個回應顯然是隨便回應，搪塞外界質疑。鄭麗君後來透過辦公室澄清，她先生在與她結婚之後，就退出大陸投資。這個澄清難道卓不能在媒體詢問時先回應嗎？可見卓對媒體虛應了事的態度。



其實，如果鄭麗君先生沈學榮是正大光明去賺大陸的錢，去正當經商，也沒有什麼問題。重點是，民進黨過去對於到大陸經商的藍營人士，或是企業人士痛批，現在不過就是反作用力，作用到自己身上。



這個狀況就像是準“經濟部長”郭智輝也被藍委爆料，擔任崇越集團董事長，不但違反有違反證交法判緩刑的前科，其公司甚至還是協助華為成立晶圓廠的四家台灣廠商之一。

