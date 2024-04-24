李登科：以色列若攻拉法恐成新中東火種

政治大學外交系兼任教授李登科。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）針對中東情勢，政治大學外交系兼任教授李登科接受中評社訪問表示，雖美國、伊朗有默契降低衝突，但以色列是否進攻拉法（Rafah），將會是新一波中東情勢是否升溫的關鍵。美國雖有能力控制以色列，但顯然美國總統拜登顧及猶太裔選票，還未有意願全力阻止以色列。



李登科說，若以色列進攻拉法，北邊的黎巴嫩真主黨很有可能對以色列發起猛攻，伊朗也將會暗地提供武器支持真主黨，屆時中東情勢會很混亂，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）顯然已是最讓拜登頭痛的以色列總理。



2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織“哈馬斯”（Hamas）襲擊以色列，自此加沙走廊戰火不斷，內塔尼亞胡日前表達，已敲定對拉法發動地面攻擊的日期，此地是哈馬斯在加沙的最後據點之一。但美國、法國、埃及、約旦都反對以色列進攻拉法，並傳出華盛頓可能對以色列軍隊的一支部隊實施制裁。



李登科，美國加州州立大學外交學系碩士、南加州大學國際關係學院博士；專長國際安全、國際關係、中東國際關係；政治大學於2001年成立國際事務學院時，李登科為首任及第二任院長。



李登科接受中評社訪問表示，中東局勢衝突會否進一步升高，整個指標就看以色列是不是接受美國的建議，不要攻打拉法。若以色列不顧美國反對全力攻打拉法，造成當地民眾重大傷亡，那就不得了了。政治上，國際壓力會壓向以色列，而拜登也將面臨美國國內反對以色列、阿拉伯裔、年輕人排山倒海而來的壓力。



李登科說，以色列要進攻拉法的理由是要殲滅哈馬斯、救回去年10月被擄走的人質，但巴勒斯坦人頭上不會寫自己是不是哈馬斯，難道要把幾百萬人都殺掉嗎？且拉法已是哈馬斯最後據點，狗急還會跳牆，在最後關頭哈馬斯肯定會把人質當肉盾，甚至人質還可能被以色列的空襲炸死，這會釀成重大的人道危機，對美國、以色列在國際上的形象將非常難看。以色列要達成的目標太過困難了，真的沒有本事這麼做。



美國去年曾要求以色列不要進攻加沙走廊，近期也要求以色列不要報復伊朗，但以色列都反其道而行，美國是否已控制不了以色列？