陳韋迪：中華一同　兩岸同源

陳韋迪 中評社高雄4月24日電(作者 陳韋迪)台灣520將至,賴清德在登記參選民進黨黨主席後,在全台展開向黨員報告政見發表會,提及社會對於“抗中保台”有很大的檢討,主張台灣應該要“和平保台”,因為台灣人民是熱愛和平的,很希望大家能夠和平相處。



約翰.麥斯威爾(領導力專家)曾說:領導者不但是知路人、行路人,更是一位指路人。A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way。台灣未來四年路的方向應該就是要落實賴清德所指的路——和平才能保台。法國作家巴爾扎克也曾說:世界上的事情永遠不是絕對的,其結果完全因人而異。兩岸之間亦同,有如人跟人之間要能走到一起,還眞是不容易!有强勢,有随和,有厲害的、有温順的,有計較的、有大度的,其實,就好像馬鈴薯(土豆)與蕃茄(西紅柿)原本其功能都是存有助於人類生命健康的物質,但是兩者如能融合而走在了一起,把土豆變成了薯條,蕃茄變成了番茄醬,就可以成為絕配。



中華文明具有五千年的歷史文化,是世界上四大文明之一,兩岸中華民族人民的智慧,相信自己一定能夠諒解、化解相互之間的矛盾與歧見!賴清德520的就職演說全世界都在關注,其內容將牽動未來四年兩岸關係能否融冰互信、交流發展?更進而影響著全世界的和平。祈願台灣寶島不是世界上人們認為最危險的地方!祈願兩岸領導者都有足夠的智慧,能避免類似俄烏戰爭或以哈戰爭慘絕人寰的人間悲劇在台灣海峽無情的發生。



前海基會洪奇昌董事長曾表示,基於近年美中戰略對抗、國際政治格局、印太區域情勢與兩岸關係動態發展的事實,“和平保台”相較於“抗中保台”概念更為務實,更有可操作性。即便是美中戰略競爭格局之下,拜登政府的中國政策也包括了:合作、競爭、對抗。台灣的兩岸政策如果只有對抗的劇本,而沒有競爭或合作的關係,自不足以因應美中戰略關係的變化轉折。筆者期待,兩岸關係不會走回國共敵對的老路,也期待兩岸在尋求和平與控管風險的共同利益基礎上,找到可操作性的議題,來重建對話、累積善意、重啟互信。