快評：美方搞動作　中方提五大目標劃多道紅線

中評社快評／美國國務卿布林肯今天起對中國進行其任內的第二次訪問。布林肯出發前夕，傳出美國正在起草制裁措施，威脅切斷部份中國的銀行與以美元為主的全球金融體系的聯繫；美國國務院又在22日發表所謂人權報告，攻擊中國。美方所為，顯然是充滿敵意的動作。



布林肯是應中共中央政治局委員、外交部長王毅的邀請來華訪問的，中方對布林肯此行有期待，主要聚焦五大目標，包括：第一，樹立正確認知；第二，加強對話；第三，有效管控分歧；第四，推進互利合作；第五，共同承擔大國責任。在有效管控分歧這一點上，中方強調，美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線。



中國外交部美大司負責人指出，布林肯此次訪華，是中美落實兩國元首舊金山會晤，保持對話、管控分歧、推進合作、加強國際事務協調的一部分。中方將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求。



外界留意到，中方再次重申台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方堅決反對美方近期在台灣問題上的錯誤言行，敦促美方恪守一個中國和中美三個聯合公報，把拜登總統不支持“台獨”的表態落實到行動上，反對“台灣獨立”，停止武裝台灣，停止干涉中國內政，支持中國的和平統一。



布林肯在重要的時間點訪華，中方希望其訪問取得成果，但堅決反對美方搞敵對動作。美方頑固推進遏華戰略，不斷採取干涉中國內政、抹黑中國形象、損害中方利益的錯誤言行，對此中方予以堅決反對反制。



中方提出的五大目標、劃下的多道紅線，可做為布林肯訪華的言行、成效的重要觀察點。美國媒體昨天引述一些分析人士認為，布林肯的訪問有助於緩解兩國緊張關係，但預期難有重大突破。布林肯任內第二次訪華，不管能否取得成果，中美兩個大國不能不來往、不能不打交道，更不能衝突對抗，這是至關重要的。