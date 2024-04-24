洪秀柱：中國人只要合作　再艱難都能克服

洪秀柱出席惠州台資協會30周年慶典暨第15、16屆會長交接及理監事就職典禮。（照片：洪秀柱臉書） 中評社廣東4月24日電／正在廣東進行訪問的中國國民黨前主席洪秀柱，23日深夜在臉書發文表示，這趟訪粵，主要是諸多在地台商朋友多年的邀約，台商是兩岸連結的橋樑，只要兩岸間能夠彼此互信，自然得以互利。沒有什麼能阻擋我們中華民族復興的歷史任務，她絕不憂讒畏譏，誓言勇敢前行！



洪秀柱也提到，在廣東看著來自台灣地震的消息，加上兩地都面臨豪大雨的侵襲，總總天災訊息，令她擔憂難安。而這趟訪粵，主要是諸多在地台商朋友多年的邀約，論語中“與朋友交而不信呼？”這段話，讓她仍須盡力完成農曆年前答應到訪的諾言。



洪秀柱表示，她23日到惠州黃埔軍校東征陣亡烈士紀念碑致敬時，大雨雖已停，但在細雨中回想國共過去合作歷史事實：統一全國的北伐到對日抗戰勝利，都是一同合作的成果。證明了中國人只要合作，再艱難的困難與挑戰都能克服，驗證了“兄弟同心、齊力斷金”。



洪秀柱指出，紀念碑旁邊就是惠州西湖，也是蘇東坡被貶到惠州的住所。遙想東坡先生當年不見容於當朝一路被貶，但到了各地仍不忘建設與筆墨，留下了蘇堤的歷史建設，與五百餘首詩的文化記憶。這些資產，是中華民族所共同繼承的，台灣一些推動去中國化，自絕於這些無價之寶的人，實在愚蠢至極。



洪秀柱表示，晚上是此行目的之一，惠州台資協會換屆交接活動，今天也正是惠州台協成立卅周年。看到廣受好評的呂正一會長，將棒子交給年輕的黃建智新任會長手上，見證了台協會長的世代交替。



洪秀柱強調，台商是兩岸連結的橋樑，如同兩岸青年則是共融相接的魔術氈一樣重要。只要兩岸間能夠彼此互信，自然得以互利，推動兩岸間“存好心、做好事、說好話”的“三好運動”，沒有什麼能阻擋我們中華民族復興的歷史任務，她絕不憂讒畏譏，誓言勇敢前行！