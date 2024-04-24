郭正亮看NCC主委新人事：根本該廢掉

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／賴清德520上任後，7月底將有主委陳耀祥等4位通訊傳播委員會（NCC）委員任期屆滿。昨傳出，“賴政府”已經內定，由政黨色彩不強烈的台灣經濟研究院研究四所所長劉柏立接任主委；副主委內定台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏，另兩位委員為世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯，以及NCC平台事業管理處長詹懿廉。對此，前“立委”郭正亮23日表示，“劉柏立他的專業跟判決和有線執照是無關的”，政府可以對電視實施執照制度嗎？“我認為這個權力應該要廢掉，我根本就認為這個機構是有問題的”。



《中時新聞網》報導，郭正亮23日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，他建議在野黨要修法，政府可以對電視實施執照制度嗎？他認為這個權力應該要廢掉，可以用刑法去管束你是否違法，這是用行政權判定你直接違規，為什麼有這種權力？“我根本就認為這個機構是有問題的”。



郭正亮強調，“我在美國就沒聽過有這種權力機構，我覺得我們不用討論NCC的人事，應該去問NCC為什麼有這種權力？當初定位根本就是錯的”。郭正亮最後更說，“NCC主委也要對過去陳耀祥那個階段所犯的過失要表態，這是在野黨該質詢的部分，國民黨、民眾黨都應該要質詢，我覺得是先就過去發生的部分，讓他表態，再積極地研議要不要修法”。