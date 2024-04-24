傳蔡英文左右手都入“賴政府”團隊

府副秘書長黃重諺。（中評社 資料照) 中評社台北4月24日電／賴清德將於5月20日就任，預計將在本周宣布“國安”人事佈局。最新傳出蔡英文在“總統府”的左右手將被持續延攬入團隊，府副祕書長黃重諺將轉往“國安會”任職，另一位副祕書長張惇涵也將留任原職，陳水扁執政時期的府副秘書長馬永成將接任“國安會”諮詢委員。現任“國安會”副秘書長徐斯儉、劉得金確定留任；日前宣布請辭的諮委黃曙光，層峰仍在慰留。



至於“賴政府”的新任通訊傳播委員會（NCC）主委被提名人，目前傳出內定為台經院四所所長劉柏立，新名單未來將送“立法院”行使同意權。



根據《自由時報》報導指出，賴清德在人事布局上也重用蔡政府時期幕僚，黃重諺、張惇涵皆為蔡英文在“總統府”的左右手，與賴清德也多有互動、默契良好，成為持續延攬入團隊的契機。該報導並提及，前“總統府”副祕書長馬永成將接任“國安會”諮詢委員。



黃重諺、張惇涵皆是民進黨於陳水扁時期便投入政治工作的青年幕僚世代。黃重諺在2016年蔡英文執政後，主掌“總統府”發言系統，近年在涉外事務也角色吃重，去年曾隨“國安會秘書長”顧立雄、“外交部長”吳釗燮共同前往華府；去年賴清德任特使率團出訪巴拉圭並過境美國時，蔡賴也共同決定派黃隨行協助。