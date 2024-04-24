核安會主委陳東陽：認同核能是低碳能源

核安會主委陳東陽受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）台灣近期頻繁停電，缺電與核能議題再度躍上檯面，30年來的反核人士、和碩董事長童子賢也改變立場認同“台灣社會應考慮核能為未來供電選項之一”。核安會主委陳東陽24日表示，他百分之百認同核能是低碳能源，能夠減碳，但綠能不包括核能。



台灣社會近期頻繁討論能源、核能等議題，童子賢22日表達，針對如何面對缺電危機議題時透露，自己30年前是熱心反核人士，但十年前關注地球暖化議題時，陷入地球暖化與反核之間的掙扎，這20、30年慢慢想清楚了，地球暖化才是人類公敵，而核能不是。核能可以是綠能的盟友，在地球暖化危機的當下，台灣社會應考慮核能為未來供電選項之一。



國民黨“立委”賴士葆等人24日也與中廣前董事長趙少康、前台北市長郝龍斌等人召開“推動核子反應器設施延役條例草案”記者會。



“立法院”教育及文化委員會今天邀請核能安全委員會主委陳東陽列席進行專題報告並備質詢。



針對童子賢的說法，陳東陽會前受訪表示，我們尊重每個人的不同意見，具體還是要在“立法院”充分的討論溝通，在社會上盡可能有一定的共識，將來比較好進行。媒體追問，核能是綠能的盟友嗎？陳東陽說，他百分之百贊成核能是低碳能源，能夠減碳，但綠能則有比較嚴謹的定義，比如說RE100，就不包含核能。