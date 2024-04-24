扁朝3要角入“賴政府”　藍質疑賴想赦扁

賴清德與陳水扁（右）。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／針對陳水扁執政時期倚重的羅文嘉、馬永成、林德訓可能加入賴清德新政府。中國國民黨“立委”王鴻薇直言，陳水扁的貪污已經被法院認證，把扁政府的人找來入閣，賴清德是要讓貪污“內閣”復辟嗎？未來如果要特赦陳水扁，那是賴清德的權力，但前提是陳水扁必須認罪。



扁系人馬民進黨前秘書長羅文嘉、前“總統府”秘書長馬永成及2024大選期間擔任賴清德主席辦公室特助的前扁辦主任林德訓，傳有望進入新政府擔任要職。羅文嘉接任政委、馬永成被徵詢進入“國安會”，林德訓則出任“行政院長”辦公室主任。準“行政院長”卓榮泰被詢問此人事案時則三緘其口，僅強調政委須具備功能性、互補性，近日陸續徵詢其他人事後，再對外報告。



綜合台媒報導，藍委王鴻薇昨日表示，扁政府時代的人被點名入閣，“這是貪污政府的復辟嗎？”如果要特赦陳水扁，那是“總統”的權力，但前提是陳水扁必須認罪。陳水扁到現在還說建國基金，這樣是要怎麼特赦？這於法就不符。陳水扁的貪污情事已經被法院認證，賴清德還把扁朝這些人撿到菜籃子，說是“行動創新“內閣”，不只沒有亮點、反而是很多汙點。



藍委謝龍介則說，曾經有為了是否特赦陳水扁一事，詢問過“法務部長”蔡清祥，但是對方什麼都不說。他說，畢竟“總統”若是要特赦，是可以透過“行政院長”要求“法務部”，請“法務部”來研議。儘管蔡都不提，但據他的瞭解，其實已經討論到究竟是要赦陳水扁的刑、還是赦他的罪、還是刑和罪兩個都赦。



藍委羅智強指出，羅文嘉、馬永成、林德訓這些人都是“權謀鬥爭型”，賴清德未來政治路線可能會出現比蔡英文時期更多的政治權鬥，以目前的人事布局來看，未來的朝野攻防將更加激烈。



另外，台灣民眾黨“立委”張啟楷表示，羅文嘉、馬永成、林德訓三人淡出政壇多年，若真“回鍋”，只能再次證明520後“賴政府”“新瓶裝舊酒”。現在整個台灣大環境已然不同，有心進入政府部門的人，都應該不分黨派，時時以人民為念，好好奉獻心力。