台軍多起自傷案　邱國正：各方面進行瞭解

邱國正接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）台軍方從今年初開始爆發多人因故死亡案例，22日再傳出台陸軍10軍團第五支部嘉義聯保廠修理工廠張姓副廠長休假期間，因故在營外自傷身亡，這是台軍方今年至今第16起自傷案。台“國防部長”邱國正今天受訪表示，自傷發生大家很遺憾，對於個人、家庭、單位等。但是事情發生後，軍方立場是會進行實況瞭解。



他也說，軍方會就內部管教有沒有問題或是工作壓力大，排班排表有沒有問題，或是外面債務、感情因素、家庭、經濟等進行調查，不能無限上綱，我們都秉公處理，檢調也介入。當初有規定營區內發生，檢調以外還有專案小組人員，可以從受難家屬找人，希望取得公正調查，軍方不能片面公布，就算側面瞭解，也不能公布，原因就是這樣。



“行政院會”22日通過《陸海空軍懲罰法》修正草案與《軍人權益事件處理法》草案。在《陸海空軍懲罰法》修正草案部分，為使悔過懲罰能發揮嚇阻違紀行為之效果，於草案增訂“悔過執行期間不計入年資”，亦即若不斷犯過受罰，退伍日期就要延後，形同有當不完的兵。



邱國正表示，為什麼要修這個法，是之前很多地方爭議效果不好，我們研討悔過期間，5天悔過，退伍日期就延後5天。主要目的是讓軍人知道犯錯悔過時間和役期，不能算在一起，有人好像待在悔過室裡面不在乎，比操場操課還輕鬆，修法是為了避免這個。