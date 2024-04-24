陸機4分鐘抵府　邱國正：情監避免此狀況

邱國正接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）台前空軍副司令張延廷指出，中國大陸戰機再進一步，只要約4至5分鐘就可抵達府方，台灣恐會猝不及防。台“國防部長”邱國正今天受訪說，軍方平常情監作用就是盡量避免這種狀況發生。按照正常飛，的確是3至5分鐘到，那是軍方沒有作用就一切順暢，但軍方要戰備、要監控就是要防止這些事情發生。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查四案，包括：一、“行政院”函請審議“陸海空軍懲罰法修正草案”案。二、審查本院委員徐巧芯等18人擬具“陸海空軍懲罰法部分條文修正草案”案。三、審查“行政院”函請審議“軍人權益事件處理法草案”案。四、審查本院委員徐巧芯等20人擬具“軍人權益事件處理法草案”案。邱國正受邀列席委員會。



對於520將屆，兩岸局勢是否有變化？邱國正接受媒體聯訪時表示，軍方持衡監控檯面狀況，目前為止都可以掌握得住，有什麼事情會提前告知，不作評論。



有關於美國跨黨派議員訪台，希望軍售加速，目前有加速的跡象嗎？邱國正表示，很多步調都在強化中，希望加快速度不要延宕，好事一樁，我們樂見。



國民黨“立委”徐巧芯的大姑涉入詐騙洗錢案，不滿名嘴溫朗東連日爆料，徐反控溫“裝瘋賣傻逃兵”，甚至“吃草、在鄰兵床上大便”。邱國正對此表示，他不知道這件事，有案子出來就按照管道去查，他沒有預設立場。