美挑動貿易戰　通脹勢必惡化

美國進一步挑動對中國的貿易戰，勢必增加環球經濟與國際貿易的不穩定性。（大公報） 中評社香港4月24日電／大公報報導，美國貿易保護行為變本加厲，產業發展技不如人，就動輒將經貿問題武器化，威脅對中國鋼鋁以至新能源產品加征關稅，此舉無疑損人不利己，既違反自由貿易原則，進一步挑動貿易戰，勢必增加環球經濟與國際貿易不穩定性，還會導致自身通脹惡化，最終步上經濟衰退的末路。



近期美股三大指數反復震蕩向下，熱炒的科技股如英偉達股價出現高台跳水，從年內歷史高位跌近兩成，呈現技術性調整，預示美股轉勢向下。其實，近月華爾街股市由強轉弱，除了受累減息預期降溫及中東地緣政治局勢升級之外，近期美國貿易保護主義情緒升溫，可能挑起更多貿易戰、科技戰、金融戰，對美國以至環球經濟與金融會造成負面影響，正受到高利率、高通脹影響的美國企業，可能再要面對高關稅打擊，盈利前景更加不容樂觀，美股出現大調整不會令人感到意外。



原料加關稅 推高生產成本



美國霸凌行為肆虐，繼財長耶倫表示不排除對中國新能源產品加征關稅，矛頭指向新能源汽車等“新三樣”產品之後，美國總統拜登亦威脅對中國鋼鋁產品加征逾兩倍關稅，意味稅率將由現時平均7.5%大幅上升至25%。這反映美國經濟不穩之下，貿易保護主義情緒急速升溫。



美國產業發展技不如人，就將經貿問題武器化，濫用國家安全、肆意炒作產能過剩論，無理加征關稅或實施貿易投資限制措施，借此打壓競爭對手，此舉無疑是赤裸裸貿易保護主義行為，美國終必自吃苦果。若然美國真的落實對華鋼鋁產品加征兩倍稅率，美國房產建築、汽車等行業原材料生產成本勢必飛漲，導致通脹進一步惡化，恐怕企業也難以營運下去，經濟景氣急速轉壞，美國最終承受升級貿易戰的苦果。

