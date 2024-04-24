“賴政府”延攬眾多大政委　藍委：部長變小了

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月24日電（記者 俞敦平）針對台灣媒體報導前民進黨秘書長羅文嘉、前“總統府”副秘書長馬永成還有前“衛福部長”陳時中都有望出任政委或是政府要職。對於這樣的人事安排，中國國民黨“立委”陳玉珍24日上午認為，羅、馬兩人已是30年前的政治人物。她質疑民進黨在年輕一代的培養上是否出現斷層。國民黨“立委”賴士葆則評論說，未來政府可能會回歸“大政委、小部長”的時代。



台灣媒體報導在新的“賴政府”中與陳水扁關係密切的羅文嘉有望成為“行政院政務委員”，馬永成可能加入“國安會”，同時陳時中則可能出任“政務委員”。



對此，陳玉珍表示，雖然聽聞羅文嘉將出任“政務委員”的消息，但對馬永成的任命尚未得知。她批評民進黨未能有效培養新一代的政治人才，指出羅、馬兩人已是30年前的政治人物。她質疑民進黨在年輕一代的培養上是否出現斷層。



賴士葆則評論說，未來政府可能會回歸“大政委、小部長”的時代。他以準“衛福部長”邱泰源為例，認為邱的醫療政策可能會受到陳時中的影響。他指出陳時中將擁有實際的權力，成為地下“部長”。賴還提到，許多“部長”缺乏政治經驗，例如“經濟部長”郭智輝近日的言論引起了爭議，他批評郭智輝對於是否重啟核電的立場模糊不清，他認為這些政治素人都會或多或少被政治經驗豐富的政委們影響。