調查：69%小型企料今年業務增長

澳洲會計師公會葉耘開表示，香港小型企業發展的阻力是開拓新市場、成本上漲等。（大公報） 中評社香港4月24日電／大公報報導，本港經濟持續﻿復甦，市道回暖。澳洲會計師公會最新調查顯示，香港小型企業對業務增長的信心不斷增強，去年有56%小型企業的業績上揚，預計今年繼續增長的企業擴大至69%，另有73%對今年本港經濟狀況信心增強，較去年有所提升。



澳洲會計師公會調查訪問了中國內地、澳洲、新加坡等亞太地區11個市場合共4222家小型企業，其中包括來自香港的受訪者共324名。



逾半公司預告增聘人手



澳洲會計師公會2024年大中華區分會會長葉耘開指出，香港小型企業去年業務錄得增長，主要得益於加大應用電子商務和數碼工具，以把握海外發展的機遇，而發展業務最大的阻力是開拓新市場、本地營運引致的成本上漲，以及員工技能問題。



去年有46%的香港小型企業增聘人手，今年有52%小型企業表示將會增兵。葉耘開坦言，香港小型企業招聘意欲雖然有所增強，但在實踐時，能夠聘請與需求相匹配的人才並不容易，在這種情況下，企業可能會通過科技代替部分人手，又或聘用外部人士以解決人才需求。



七成憂慮受網絡攻擊



隨著社交媒體、網上銷售及電子支付的流行，企業愈來愈重視科技轉型應用，同時網絡安全問題也逐漸浮現，有64%受訪香港小型企業表示，去年因為網絡安全事件而導致金錢或時間損失，七成企業憂慮今年遭受網絡攻擊，這兩項結果均居亞太區市場首位。



調查並指出，香港小型企業對融資的需求旺盛，逾九成小型企業計劃在今年尋求外部資金。葉耘開建議，企業融資難度雖然有所降低，但要減少依賴，並逐漸提升收入，通過利用特區政府提供的科技，降本增效，從而控制好現金流。



此外，澳洲會計師公會向香港中小型企業提出五大建議：一，市場拓展方面，企業要瞭解當地的消費習慣、市場競爭及法律法規，把握當地機遇；二，企業要與時俱進，投入資源，向現有和新市場的客戶推出新產品或服務；三，融資方面，企業要謹慎管理好現金流和支出，按時還款，保持良好的信貸紀錄；四，人力資源方面，企業要讓員工的知識與時俱進，定期組織員工培訓；五，網絡安全方面，強化網絡安全措施，並配置資源以提升網絡安全防範能力，必要時可尋求IT專家的建議。