陸科研船現台海　邱國正：都有掌握

台“國防部長”邱國正受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）目前正是漢光40號演習的兵推期間，此時傳出中國大陸“向陽紅”號科研船出現在台灣周邊水域。“國防部長”邱國正今天受訪說，現在的時間聽起來比較敏感，其實中國大陸科研船經常出現，台灣不管海巡或軍方，都有應對方法，都有在掌握。



“國防部”漢光演習電腦兵棋推演已正式展開。有媒體報導，22日上午一艘大陸科學考察船“向陽紅6號”悄悄現身在花蓮外海由南向北航行，雖然距離在24海浬鄰接區外，但由於“向陽紅”向來具有高功能電子情報收集工作，因此“海巡署”立即派遣艦艇在旁監控。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查四案，包括：一、“行政院”函請審議“陸海空軍懲罰法修正草案”案。二、審查本院委員徐巧芯等18人擬具“陸海空軍懲罰法部分條文修正草案”案。三、審查“行政院”函請審議“軍人權益事件處理法草案”案。四、審查本院委員徐巧芯等20人擬具“軍人權益事件處理法草案”案。邱國正受邀出席委員會。



另外，大陸近日以“423”海軍節為名，發布山東號航空母艦編隊影片，“國防部”有何看法？邱國正說，“他們經常秀這個”，就是展現國力。