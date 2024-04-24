民意反廢死　大法官質問：需妥協？

台“法務部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／王信福等37名死囚認為死刑違反“憲法”平等權、生存權、比例原則，聲請法規範“憲法”審查。“憲法”法庭23日召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、“法務部”及專家學者陳述意見，討論死刑是否違憲。對於“法務部”提出多數民眾反對廢死，大法官詹森林則對此疑問，只要跟民意有關，就絕對要和民意妥協？。



長期以來的民調都顯示，台灣民意支持保留死刑的都在約8成左右。“中研院”在1990年做的社會意向調查指出，有75%民眾反廢死，僅9%支持廢死，時至今日30多年過去，趨勢都未變；2022年啟思民本基金會民調顯示，86.9%反廢死，僅12.4%支持廢死；2023年ETtoday民調則顯示，73.5%反廢死，21.8%廢死，近35年來台灣民眾對死刑存廢問題的趨勢相差不大，有固定7至8成左右的民意反廢死。



“憲法”法庭23日審理死刑是否違憲案，進行言詞辯論。“法務部”檢察司司長郭永發指出，死刑制度是長期憲政秩序認可的，並且鑑於目前的憲政秩序及社會法價值未改變，多數民眾反對廢除死刑，加上時空環境無改變，因此“憲法”法庭應維持死刑合憲。



詹森林質疑，為何在死刑議題上，“法務部”一直希望“憲法”法庭要讓步？以民意反對修法？難道大法官不能與民意有衝突？絕對要和民意妥協，而捨棄大法官所認為的“憲法”價值？詹森林則用同婚、通姦除罪過去被多數反對，大法官仍做出違憲的解釋來舉例。他強調，在和民意有衝突或是意見相反的情況下，大法官或“憲法”法庭可以向民眾闡述“憲法”價值。



對此，郭永發表示，同婚議題是法益問題，且戀愛屬於個人自由，通姦除罪則是侵害配偶權，與死刑存廢涉及“國家”刑事政策，完全無法相互比較。



