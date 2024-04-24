﻿海外專家領袖下月來港　參加“繁榮峰會”

葉劉淑儀發起的“香港全球繁榮峰會”，將於5月13至15日在港舉行。（大公報） 中評社香港4月24日電／大公報報導，由行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀發起的“香港全球繁榮峰會”，將於5月13至15日在港舉行。



葉劉淑儀表示，希望通過“全球繁榮峰會”的高質量民間交流平台，凝聚環球專家深入討論影響全球繁榮的議題，攜手推動國際社會就地緣政治問題提出應對方案。



葉劉發起 5月中旬舉行



本屆“全球繁榮峰會”由“香港全球繁榮峰會”、匯賢智庫政策研究中心以及上海國際問題研究院共同舉辦。峰會期間將舉行5場專題討論及一場青年領袖論壇，邀請了來自香港本地、中國內地和海外的科學家、商界領袖和專家，如諾貝爾化學獎得主、國際結構生物學權威羅傑.大衛.科恩伯格（Professor Roger D. Kornberg），上海國際問題研究院學術咨詢委員會主任楊潔勉，英國倫敦大學學院校長兼教務長邁克爾.斯賓塞（Dr Michael Spence）、前聯合國教科文組織總幹事及國際科學理事會贊助人及國際科學理事會可持續發展科學使命全球委員會聯合主席伊琳娜.博科娃（Irina Bokova），以及香港中國學術研究院常務副院長黃平等。



葉劉淑儀表示，“背靠祖國，聯通世界”是香港的獨特優勢，民間應充分發揮香港的國際化優勢以及建立多年的深厚地區網絡，廣交各國朋友，促進各國友誼，同時期望香港作為交流平台功能再次提升，在世界舞台發揮更重要的角色。