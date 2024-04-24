神舟十八號任務完成全區合練

中評社香港4月24日電／央視新聞客戶端報導，神舟十八號載人飛行任務23日進行了最後一次全區合練和全系統氣密性檢查。目前，火箭、飛船完成加電性能測試，航天員及發射場各系統進行全流程發射演練，均狀態良好。



據酒泉衛星發射中心趙炳昆介紹，這次任務在測試發射流程上進行一定的調整。“從神舟十八號任務開始，火箭系統按照待命箭不測試的測發流程優化方案開展測試發射準備工作，縮短了發射周期，提升了工作效率。”



通過開展全系統發射演練和全區合練，參試各系統進行了聯調聯試，全面模擬發射準備、發射以及飛行過程中的各種技術狀態和工作過程，驗證了軟件技術狀態。目前，各參試設備狀態穩定、人員準備就緒，靜待神舟十八號載人飛船發射升空。



神舟十八號載人飛行任務是空間站建造以來首次在4月份進行的發射任務，這個月也是酒泉衛星發射中心全年大風揚沙天氣最多的月份，而大風揚沙天氣會對發射場空調系統、非標塔勤設備、供配電等室外設備帶來不利影響，也給地面保障工作帶來一定挑戰。



“我們每天都在關注冷空氣頻繁活動帶來的地面大風沙塵和高空風速的變化。”酒泉衛星發射中心氣象室任鳳傑介紹說，為了規避風沙天氣給發射帶來不利影響，中心氣象部門一個月前便開始了任務氣象準備工作，完成了關鍵設備的狀態檢查並在周邊關鍵區增設自動氣象站，針對4月氣候特點開展了歷史大風、沙塵天氣的重點專題分析，以提高對複雜天氣過程的預報認識。



此外，發射場氣象觀測人員通過比對近十年發射場4月風速數據，分析整理多項突發情況應對處置方案。“我們將用可靠的設備，嚴密監控周邊氣象數據演變情況，為任務指揮部提供及時可靠的發射場氣象監測數據。”發射場氣象設備應急處置負責人李宗剛說。



與此同時，發射場工作人員也進行了防風防沙各項準備工作。平台指揮劉陽帶領崗位人員使用防風布、密封條等對塔架密封區進行防風沙工作，為產品在發射區的測試提供良好環境，以確保發射任務圓滿成功。



神舟十八號船箭組合體運抵發射區後，目前已經完成了飛船和火箭功能檢查、匹配檢查，組織了全系統發射演練，後續將按程序進行火箭推進劑加注和發射工作。



為保障航天員安全，航天員救助隊結合任務開展進行了一比一的流程演練。“提升航天救助隊員的應急處突能力和救助水平的同時，驗證了應急預案的科學性和合理性，確保航天員的絕對安全。”航天救助隊隊員高飛說。