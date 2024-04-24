習近平主持召開新時代推動西部大開發座談會

4月23日下午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在重慶主持召開新時代推動西部大開發座談會並發表重要講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平23日下午在重慶主持召開新時代推動西部大開發座談會並發表重要講話。他強調，西部地區在全國改革發展穩定大局中舉足輕重。要一以貫之抓好黨中央推動西部大開發政策舉措的貫徹落實，進一步形成大保護、大開放、高質量發展新格局，提升區域整體實力和可持續發展能力，在中國式現代化建設中奮力譜寫西部大開發新篇章。



中共中央政治局常委、國務院總理李強，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席座談會。



座談會上，國家發展改革委主任鄭栅潔、重慶市委書記袁家軍、四川省委書記王曉輝、陝西省委書記趙一德、新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞先後發言，就推動西部大開發匯報工作情況、提出意見建議。參加座談會的其他省區和新疆生產建設兵團主要負責同志提交了書面發言。



聽取大家發言後，習近平發表了重要講話。他指出，黨中央對新時代推進西部大開發形成新格局作出部署5年來，西部地區生態環境保護修復取得重大成效，高質量發展能力明顯提升，開放型經濟格局加快構建，基礎設施條件大為改觀，人民生活水平穩步提高，如期打贏脫貧攻堅戰，同全國一道全面建成小康社會，踏上了全面建設社會主義現代化國家新征程。同時要看到，西部地區發展仍面臨不少困難和挑戰，要切實研究解決。



習近平強調，要堅持把發展特色優勢產業作為主攻方向，因地制宜發展新興產業，加快西部地區產業轉型升級。強化科技創新和產業創新深度融合，積極培養引進用好高層次科技創新人才，努力攻克一批關鍵核心技術。深化東中西部科技創新合作，建好國家自主創新示範區、科技成果轉移轉化示範區。加快傳統產業技術改造，推進重點行業設備更新改造，推動傳統優勢產業升級、提質、增效，提高資源綜合利用效率和產品精深加工度。促進中央企業與西部地區融合發展。把旅遊等服務業打造成區域支柱產業。因地制宜發展新質生產力，探索發展現代製造業和戰略性新興產業，布局建設未來產業，形成地區發展新動能。



習近平指出，要堅持以高水平保護支撐高質量發展，築牢國家生態安全屏障。優化國土空間開發保護格局，加強生態環境分區管控，加快推進重要生態系統保護和修復重大工程，打好“三北”工程三大標誌性戰役。強化生態資源保護，加強森林草原防滅火能力建設，深化重點區域、重點領域污染防治。大力推動傳統產業節能降碳改造，有序推進煤炭清潔高效利用。完善生態產品價值實現機制和橫向生態保護補償機制。

