特斯拉全球降價　馬斯克推遲訪問印度

特斯拉電動車今年第一季度銷量暴跌。＼法新社 中評社香港4月24日電／大公報引述《華爾街日報》報導，美國電動車廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克20日宣布推遲印度訪問的行程，原因是特斯拉“業務十分繁忙”，但表示他期待在今年晚些時候訪問印度。馬斯克原定於4月21和22日訪問印度並宣布建新車廠計劃，引發印度國內激烈討論。



據印度官員稱，馬斯克與莫迪原本定於22日會面。印度官員曾表示，特斯拉擬在印度投資約30億美元建廠，生產一款低價汽車，以及在今年晚些時候將特斯拉汽車進口至印度。



印度上月宣布一項新政策，旨在吸引全球電動汽車製造商。新政策將價格在3.5萬美元及以上的進口車的關稅，從100%降至15%，前提條件是汽車製造商在印度工廠投資至少5億美元，並滿足其他特定條件。特斯拉一直在尋求降低汽車的關稅，以此作為印度投資計劃的先決條件。



馬斯克的印度之行計劃生變，標誌著印度與特斯拉為進入該全球第三大汽車市場而進行的長期談判，遭遇了新挫折，同時也引發了對特斯拉印度造車計劃的質疑。上周離開該公司的兩名資深高管中，至少有一人曾前往印度與新德里官員進行市場進入相關談判。



此外，特斯拉在今年第一季度銷量不佳，銷量下跌8.5%，馬斯克上周宣布全球裁員超過10%。過去幾天，特斯拉下調全球多個主要市場的電動車售價，包括美國、德國和中國，中國內地市場減價5%。分析師稱，今年以來特斯拉的股價已經下跌了40%。