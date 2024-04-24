藍委爆蔡政府有日本核廢水樣本　官員支吾

核安會主委陳東陽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月24日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨“立委”柯志恩24日爆料並數度逼問，台灣有拿到日本給的福島電廠核廢水相關樣本，也做了分析，但因為日本沒給中國大陸，怕觸怒大陸，因此你不能公開，是不是事實？核安會主委陳東陽支吾其詞，表情非常複雜，不知如何回應。最後，柯志恩才放陳東陽一馬說，從主委的表情可以看出答案，她也不為難。



日本於2023年8月24日開始排放日本福島電廠含氚廢水，引起周邊國家反彈。聯合國國際原子能總署（IAEA）調查團曾發聲明表示，排放的稀釋廢水氚濃度，約為每公升43到63貝克，遠低於原先預定的1500貝克，也比世界衛生組織所訂的安全標準低很多。



“立法院”教育及文化委員會邀請核能安全委員會主委陳東陽列席進行專題報告並備質詢。



陳東陽報告時指出，因應日本福島含氚廢水海洋排放規劃，核安會2020年起執行海水氚監測，2021年起跨部會合作，逐步擴大海水監測點位，台灣及離島周邊海域監測點擴充至107點，擴充達3倍，截至今年4月14日，共計完成台灣、離島海域及北太平洋公海海域2445件海水樣本檢測分析，均無輻射異常情形。



陳東陽說，去年就漁獲物、日本輸入水產食品、海域生態樣本、海水取樣，共計完成4270件分析，結果無輻射異常情形。



柯志恩質詢問及，民眾都關心會否吃到放射性漁獲，主委認為台灣周邊有沒有機會檢測到輻射異常，或我們的漁獲會否有含氚或其他放射性物質？陳東陽說，目前檢測都沒有，但這牽扯到怎麼取樣的問題。