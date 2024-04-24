國台辦4月24日例行發布會全文

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮主持本次新聞發布會，並就中共中央總書記習近平在京會見馬英九一行、兩岸融合發展示範區建設、兩岸交流等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



新華社記者：習近平總書記10日在京會見馬英九一行，並就兩岸關係發表重要講話，請予以解讀。



朱鳳蓮：4月10日，中共中央總書記習近平在京會見馬英九一行，就發展兩岸關係、共創美好未來發表重要講話。在兩岸關係面臨新形勢、新變化的背景下，習近平總書記著眼中華民族整體利益和長遠發展發表對台重要講話，立意高遠、視野宏大、內涵豐富，為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。



習近平總書記站在中華民族發展的歷史高度，揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，宣示了堅定推進反“獨”促統的意志決心，展現了增進兩岸同胞福祉利益的真情實意,強調了鑄牢中華民族共同體意識的重要意義，表達了對兩岸青年的關心關愛和殷切期許，號召兩岸同胞攜手同心實現民族復興。



習近平總書記同台灣同胞談歷史、論現在、話未來，話語既親切又富有哲理，具有很強的感召力，兩岸同胞熱烈響應，對兩岸關係發展具有重大意義和深遠影響。



人民日報記者：隨同馬英九先生來大陸參訪的台灣青年表示，通過參訪交流對中華文化有了全新認識，也感受到文化震撼，“滿分100分、打1000分”。對此有何評論？請問接下來還會有哪些兩岸青年交流活動的安排？



朱鳳蓮：大家都注意到來訪的台灣青年對大陸之行有非常多的感悟。我們一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，樂見更多台灣青年來大陸交流有所感有所得。未來幾個月，各地將面向台灣青年舉辦多項交流活動，如海峽兩岸青年發展論壇、海峽兩岸青年東湖論壇、台灣青年嶺南行、兩岸青年峰會、海峽兩岸青年文化月、海峽青年節等。



我們誠摯邀請台灣青年尤其是從來沒有到過大陸的台灣青年來大陸走走看看，親身感受大陸的發展進步和中華文化，增進兩岸青年朋友相互瞭解。我們也將持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更多條件，提供更多支持。希望兩岸青年互學互鑒、同心同行，跑好歷史的接力棒，為推動兩岸關係和平發展和實現民族復興貢獻青春力量。