國台辦解讀習總書記對台重要講話

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月24日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，4月10日，中共中央總書記習近平在京會見馬英九一行，就發展兩岸關係、共創美好未來發表重要講話。在兩岸關係面臨新形勢、新變化的背景下，習近平總書記著眼中華民族整體利益和長遠發展發表對台重要講話，立意高遠、視野宏大、內涵豐富，為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。



有記者提問：習近平總書記10日在京會見馬英九一行，並就兩岸關係發表重要講話，請予以解讀。



朱鳳蓮：4月10日，中共中央總書記習近平在京會見馬英九一行，就發展兩岸關係、共創美好未來發表重要講話。在兩岸關係面臨新形勢、新變化的背景下，習近平總書記著眼中華民族整體利益和長遠發展發表對台重要講話，立意高遠、視野宏大、內涵豐富，為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。



習近平總書記站在中華民族發展的歷史高度，揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，宣示了堅定推進反“獨”促統的意志決心，展現了增進兩岸同胞福祉利益的真情實意,強調了鑄牢中華民族共同體意識的重要意義，表達了對兩岸青年的關心關愛和殷切期許，號召兩岸同胞攜手同心實現民族復興。



習近平總書記同台灣同胞談歷史、論現在、話未來，話語既親切又富有哲理，具有很強的感召力，兩岸同胞熱烈響應，對兩岸關係發展具有重大意義和深遠影響。

