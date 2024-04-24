國台辦：誠摯邀請台灣青年來大陸走走看看

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室24日舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮在回答記者提問時表示，我們一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，樂見更多台灣青年來大陸交流有所感有所得。未來幾個月，各地將面向台灣青年舉辦多項交流活動。我們誠摯邀請台灣青年尤其是從來沒有到過大陸的台灣青年來大陸走走看看，親身感受大陸的發展進步和中華文化，增進兩岸青年朋友相互瞭解。



有記者提問：隨同馬英九先生來大陸參訪的台灣青年表示，通過參訪交流對中華文化有了全新認識，也感受到文化震撼，“滿分100分、打1000分”。對此有何評論？請問接下來還會有哪些兩岸青年交流活動的安排？



朱鳳蓮表示，大家都注意到來訪的台灣青年對大陸之行有非常多的感悟。我們一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，樂見更多台灣青年來大陸交流有所感有所得。未來幾個月，各地將面向台灣青年舉辦多項交流活動，如海峽兩岸青年發展論壇、海峽兩岸青年東湖論壇、台灣青年嶺南行、兩岸青年峰會、海峽兩岸青年文化月、海峽青年節等。



朱鳳蓮說，我們誠摯邀請台灣青年尤其是從來沒有到過大陸的台灣青年來大陸走走看看，親身感受大陸的發展進步和中華文化，增進兩岸青年朋友相互瞭解。我們也將持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更多條件，提供更多支持。希望兩岸青年互學互鑒、同心同行，跑好歷史的接力棒，為推動兩岸關係和平發展和實現民族復興貢獻青春力量。

