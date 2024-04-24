國台辦介紹近期兩岸交流活動

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室24日舉行例行新聞發布會，國台辦發言人朱鳳蓮在回答記者提問時介紹了近期兩岸交流活動的相關情況。



朱鳳蓮表示，近期，有關部門和地方舉辦了一系列內容豐富、形式多樣的兩岸交流活動。在文化交流方面，4月6日，由中華文化聯誼會、上海市文化和旅遊局、台灣人間文教基金會共同主辦的“第十三屆海派文化藝術節”在台灣高雄佛光山舉行。上海木偶劇團大型神話木偶劇《華山神童》時隔5年再次入島，首度亮相高雄，向台灣民眾展現國家非物質文化遺產木偶戲和霹靂布袋戲一脈相承的文化魅力，彰顯中華優秀傳統文化的傳承與創新。



在民間信仰交流方面，湄洲媽祖祖廟“天下媽祖回娘家”活動於4月9日在莆田湄洲島正式啟動，活動全年持續性開展，島內200餘家宮廟約4000人次媽祖信眾已赴湄洲謁祖進香。啟動儀式當天，台灣高雄、彰化、新北、台南、澎湖、雲林、宜蘭、桃園、基隆、花蓮、苗栗等縣市的媽祖宮廟及文化機構謁祖進香，兩岸近50家宮廟共計3000餘人參加。



在兩岸少數民族交流方面，2024年中華一家親——桂台各民族歡度“廣西三月三”活動於4月9日至15日在廣西舉辦。這是今年首場大型兩岸少數民族交流活動，也是兩岸少數民族同胞第九次相約廣西。台北、花蓮、台東等11個縣市8個族群的200多名台灣少數民族同胞與廣西當地各民族同胞開展“潮聚三月三·和諧在八桂”系列聯誼和參訪交流活動，共同弘揚中華民族優秀傳統文化。4月10日，中華一家親·2024年海峽兩岸各民族歡度“三月三”暨福籽同心愛中華·福建省第十一屆“三月三”佘族文化節活動開幕，兩岸各民族同胞齊聚福安，暢敘親情。

