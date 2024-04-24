綠委主張民代赴陸設限　江啟臣：尊重各提案

江啟臣會勘“東勢豐原生活圈快速道路”工程進度。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月24日電（記者 方敬為）民進黨“立委”沈伯洋提案修正《兩岸人民關係條例》，主張將民代納入管制人員範圍，遭中國國民黨、台灣民眾黨“立委”表決暫緩列案，國民黨“立法院副院長”江啟臣今天對此表示，“立院”所有法案與政策產生是透過合議制，以副院長的立場而言，尊重各委員的提案與討論。



“立法院”23日召開程序委員會，綠委沈伯洋針對《兩岸人民關係條例》提案應新增“立委”、議員等民代赴中國大陸的規範，遭國民黨“立院”黨團提議暫緩列案，經表決，在藍、白投下贊成票後，該案暫緩列案。



對於民進黨主張應對民代赴中國大陸設限，江啟臣24日會勘“東勢豐原生活圈快速道路”工程進度受訪表示，“立法院”所有的法案與政策，是透過合議制產生，各政黨、委員皆有主張與修法提案的權利，他身為“立法院副院長”，尊重委員之間的討論。



另對於“憲法”法庭23日針對37名待決死囚提出的聲請法規範“憲法”審查進行言詞辯論，死刑存廢再掀議論。江啟臣表示，他今天會勘主要是談工程，就不回答相關議題，但無論如何，所有的政策調整之前，政府都應該要傾聽大多數的民意，並且要尊重民意。