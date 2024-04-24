國台辦：接受中華文化教育是台灣同胞的權利

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月24日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，接受中華文化教育、瞭解民族歷史是台灣同胞身為中華兒女的權利，理應得到保障。希望台灣同胞都能做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感。也希望台灣同胞來大陸尋找自己文化和血緣的根，補上在台灣沒有上的課。



有記者提問：近日，台灣多個民間教育機構召開聯合記者會，譴責民進黨當局教改政策及“台獨”課綱造成島內教育領域諸多問題，尤其是歷史、語文課時和內容減少，不斷扭曲語文的真義，導致台灣學生身份認同錯亂、基礎寫作能力降低等問題，要求民進黨當局檢討。請問發言人對此有何評論？



朱鳳蓮：民進黨當局出於鼓吹“台獨”、“去中國化”目的，罔顧島內各界強烈反對，執意推行所謂教改政策和“台獨”課綱，刻意歪曲中國歷史，妄圖割斷兩岸文化連結。這不僅造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，也讓台灣同胞在精神上、文化上成為無源之水、無本之木，更進一步破壞兩岸關係，加劇兩岸敵意對立，禍害無窮。民進黨當局倒行逆施、數典忘祖的惡劣行徑，必將遭到兩岸同胞的強烈反對和堅決抵制。



兩岸同胞同屬中華民族。中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。接受中華文化教育、瞭解民族歷史是台灣同胞身為中華兒女的權利，理應得到保障。希望台灣同胞都能做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感。也希望台灣同胞來大陸尋找自己文化和血緣的根，補上在台灣沒有上的課。

