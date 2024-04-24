國台辦：台胞證便利化應用工作取得積極成果

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月24日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，國家移民局加快推進台胞證便利化應用工作，著力將福建打造為“台胞證便利化應用示範區”。支持福建建設兩岸融合發展示範區十項出入境政策措施實施以來，已取得階段性成效，在促進閩台人員往來，便利台胞在閩居住生活等方面取得了積極成果。



有記者提問：國家移民局出入境管理局支持福建建設兩岸融合發展示範區十項出入境政策措施實施已過百日，台胞在福建持用台胞證可在交通、金融、電信等方面享受諸多便利。請發言人介紹這方面的進展情況。



朱鳳蓮：國家移民局加快推進台胞證便利化應用工作，著力將福建打造為“台胞證便利化應用示範區”。支持福建建設兩岸融合發展示範區十項出入境政策措施實施以來，已取得階段性成效，在促進閩台人員往來，便利台胞在閩居住生活等方面取得了積極成果。



一是閩台往來人數大幅提升。今年以來，台胞在福建辦理五年期台胞證的人數9萬人次，同比增長56.4%；辦理一次性台胞證的人數1.1萬人次，同比增長2倍；自福建口岸入境的台胞達23萬人次，同比增長2.6倍；5.4萬人次來閩台胞享受便捷通關服務，4400餘艘往來閩台船舶享受7×24小時全天候通關服務。



二是台胞在閩生活發展更加便利。目前台胞在閩持用台胞證可享有交通、金融、電信等16個領域242項服務便利。今年以來，國家移民管理局出入境證件身份認證服務平台已經為66.4萬人次在閩台胞提供免費實時身份核驗服務，便利台胞在閩辦理政務、公共服務和互聯網應用事項。



三是出入境服務更加優質高效。福建省公安出入境服務窗口全部設立“台胞台企專窗”，為台胞台企辦理出入境證件、定居落戶、政策咨詢等業務，並在10個台商台企協會設立台胞服務站點。國家移民管理機構12367服務平台全天候為台胞台企服務，並提供閩南語話務服務，今年以來已經提供涉台電話咨詢服務3.6萬人次，及時回應解決台胞在出入境領域的所需所盼。



我們將繼續會同有關部門進一步拓展台胞證的應用領域和服務範圍，讓台胞享受到更好服務和更多便利。

