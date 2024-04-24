國台辦：兩岸融合發展示範區建設取得積極進展

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮4月24日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》發布以來，中央和國家有關部委主動作為，提出創新舉措，加強政策支持，建立協同落實機制，創新工作方法，共同推動《意見》各項任務舉措落地見效。福建省委、省政府強化主體責任，高度重視兩岸融合發展示範區建設，制定了貫徹落實《意見》的實施意見，發布了首批15條惠台利民措施，在便利台胞往來和生活、深化閩台經貿合作、鼓勵台胞就業創業等方面，切實辦好一批台胞可感可及的實事，推進兩岸融合發展示範區建設取得積極進展。



有記者提問：去年9月，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》正式發布，請問《意見》發布以來福建省推出了哪些舉措，目前進展如何？



朱鳳蓮：《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》發布以來，中央和國家有關部委主動作為，提出創新舉措，加強政策支持，建立協同落實機制，創新工作方法，共同推動《意見》各項任務舉措落地見效。福建省委、省政府強化主體責任，高度重視兩岸融合發展示範區建設，制定了貫徹落實《意見》的實施意見，發布了首批15條惠台利民措施，在便利台胞往來和生活、深化閩台經貿合作、鼓勵台胞就業創業等方面，切實辦好一批台胞可感可及的實事，推進兩岸融合發展示範區建設取得積極進展。



一是打造共同家園取得新進展。推動基礎設施應通盡通，“小三通”和空中直航航線部分復航，客流量大幅增長。不斷完善台胞來閩就業創業政策支持和服務體系，福州、廈門、平潭為台胞推出2000多套免租房和公租房。福州市全力打造福馬“同城生活圈”，支持馬祖居民在福州同等享受當地居民待遇，面向馬祖居民推出“福馬同城通”，持卡可在福州享受公共交通優惠、免費游覽四大文化景點等七項便民服務舉措。



二是深化經貿合作取得新進展。去年福建新增台資企業2100多家，實際利用台資規模70多億元人民幣。持續優化涉台營商環境，拓展台企發展路徑。比如促使台灣品牌首次加入大陸老字號“大家庭”。“正新”“太祖”等4個台灣品牌被授予廈門老字號牌匾。



三是密切情感紐帶取得新進展。2023年成功舉辦海峽論壇、海峽青年節等近280場兩岸交流活動，取得積極成果。島內台胞來閩57.3萬人次。設立國家級海峽兩岸交流基地達到26家，在大陸各地居首位。2024年5月至12月三明市將舉行海峽兩岸小吃文化交流系列活動，包括兩岸小吃美食嘉年華、沙縣小吃台灣行、沙縣小吃旅遊文化節暨海峽兩岸美食節等，嵌入小吃探店打卡、短視頻創作、小吃美食馬拉松、探訪台灣青年創業園等內容，邀請台胞1000餘人參加，通過以“食”會友、以“食”連心，增進兩岸美食文化交流。



下一步，福建省將切實承擔主體責任，持續從推動社會融合、經濟融合、情感融合、全域融合四個方面著力，加快建設兩岸融合發展示範區。