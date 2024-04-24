國台辦：啟用新航線是常規空域優化工作

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，沒有什麼所謂的“海峽中線”，也沒有所謂的“國安”的問題。實施M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，是在上海飛行情報區內開展的常規空域優化工作，主要目的是為了提升福州和廈門地區空域運行效率，提高航班正常性。



有記者提問：民航局日前宣布啟用M503航路W122、W123銜接航線由西向東運行。隔天，台灣方面公布有解放軍21架次軍機出現在“海峽中線”附近，認為這將增加“國安風險”。台民航主管部門也認為這有飛行安全安疑慮。對此有何評論？



朱鳳蓮：首先我們要強調一點，沒有什麼所謂的“海峽中線”，也沒有所謂的“國安”的問題。實施M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，是在上海飛行情報區內開展的常規空域優化工作，主要目的是為了提升福州和廈門地區空域運行效率，提高航班正常性。



W122、W123銜接航線由東向西運行自2018年1月4日正式實施以來，已安全平穩運行6年多。此次啟用銜接航線由西向東運行，大陸方面已充分考慮了金門、馬祖機場航線情況，保留了足夠的安全間隔，也充分考慮了W122、W123銜接航線的運行空域環境，制定了包括天氣異常等情況在內的多種預案和保障措施。





