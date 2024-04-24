洪秀柱7月率台青赴浙參訪 國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮（中評社 海涵攝） 中評社北京4月24日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年。我們將繼續同包括洪秀柱主席在內的台灣各界有識之士一起努力，積極開展兩岸青年交流活動，為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多支持，讓更多兩岸青年相識相知、同心同行，為兩岸關係和平發展不斷注入青春活力。



有記者提問：據報導，中國國民黨前主席洪秀柱將於7月率領近200位台青赴浙江參訪，與大陸青年一對一直接互動交流。請問發言人對此有何評論？



朱鳳蓮：中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱現在就在大陸參加參訪交流活動。洪秀柱主席應邀於4月20日至27日到廣東深圳、惠州、佛山、廣州等地出席兩岸交流活動並參訪。



兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年。我們將繼續同包括洪秀柱主席在內的台灣各界有識之士一起努力，積極開展兩岸青年交流活動，為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多支持，讓更多兩岸青年相識相知、同心同行，為兩岸關係和平發展不斷注入青春活力。

