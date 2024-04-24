蔣萬安：盼“賴政府”勿讓民意成狗吠火車

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）賴清德5月20日將上任，近期陸續公布未來的“內閣”“閣員”。中國國民黨台北市長蔣萬安24日表示，民進黨過去執政8年，很多問題都無法解決，期盼新政府能積極傾聽民意，別讓人民心聲成為狗吠火車，尤其是缺電、能源政策問題要嚴肅正視。



蔣萬安今日上午赴台北圓山花博爭豔館參加2024年台北國際人工智慧展（AI EXPO Taiwan 2024），與會的還有台北市政府準青年局長殷瑋、產業發展局長陳俊安等。蔣萬安會前接受媒體聯訪。



記者問，如何看賴清德新“內閣”名單，蔣萬安2022競選台北市長的民進黨對手陳時中傳出將升任“行政院政務委員”，214金門撞船事件處理不好的“海洋委員會主委”管碧玲還留任，是否換湯不換藥？



蔣萬安說，大家對新政府有好多期待，到底能不能積極回應、傾聽民意？一定要解決民眾提的問題，大家一起來檢驗，因民進黨過去執政8年，很多問題都無法解決，尤其是大家談到的缺電、能源政策。



媒體問，有美國智庫呼籲賴清德能夠檢討廢除核能的政策，可考慮重啟核能。蔣萬安說，新政府應正視這樣嚴肅的課題，以及整體能源政策規劃，別讓人民心聲成為狗吠火車，桃園、台北東區日前都發生停電，即將上任新政府應拋開過去頭痛醫頭、腳痛醫腳的方式，要擬訂長遠計劃。