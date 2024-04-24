陳玉珍：傅崐萁率團訪陸能幫助花蓮復甦

藍委陳玉珍受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月24日電（記者 俞敦平)針對民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤昨日批評，國民黨團總召傅崐萁是花蓮“立委”，在花蓮餘震不停的時候仍執意率團訪問中國大陸，是置花蓮人民於不顧。對此，國民黨“立委”陳玉珍今日受訪指出，花蓮和金門這樣的地區人口較少，需要外來的經濟刺激來促進發展，尤其是觀光產業，所以傅崐萁此行也是在幫助花蓮重建。



在0403大地震之後，花蓮仍餘震不停並出現新的災情，傅崐萁原計劃於25日帶領同黨“立委”訪問大陸，此舉引來綠營強烈批評。吳思瑤就說，作為花蓮“立委”，傅崐萁應該留在選區內協助災民重建家園，而不是在此時選擇前往大陸，無視花蓮人民的困境。



對於這些批評，要隨傅崐萁訪陸的陳玉珍作出回應。她指出，花蓮地區的發展應該分為三個階段。首先，短期內應立即應對震災，這是花蓮縣長徐榛蔚目前正在做的事情。其次，是重建和建設階段，國民黨團已經在“立法院”提出了一項特別條例來應對0403地震，並得到全黨的支持，儘管民進黨對此表示反對。最後，是長期的發展階段，這不僅僅依賴於當地的努力，因為像花蓮和金門這樣的地區人口較少，需要外來的經濟刺激來促進發展，尤其是觀光產業，因此這次的出訪也是為了花蓮長遠的復甦。



陳玉珍強調，觀光產業的發展對於地區經濟至關重要，目前台旅的情況並不理想。因此，她們希望能夠吸引更多的陸客到台澎金馬、花蓮和金門等地旅遊。她呼籲民進黨不要阻攔陸客來台旅遊，也不要阻擾旅行社組織團體前往大陸旅遊。她認為，傅崐萁和徐榛蔚的行動是分工合作，並無不妥。