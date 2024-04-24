非銀行支付機構監管配套細則影響幾何

在廣州白雲機場二號航站樓境外來賓支付服務咨詢台，來自印度的旅客（左）在咨詢微信支付業務。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，中國人民銀行日前就《非銀行支付機構監督管理條例實施細則（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。細化了哪些監管規定？將對用戶權益保障產生怎樣影響？一起來看關鍵內容——



關鍵點一：細化監管規定，審批環節做“減法”、效率做“加法”。



近年來，我國非銀行支付業務量快速增長，服務超10億個人和數千萬商戶。去年12月，我國公布了中央金融工作會議後出台的首部金融領域行政法規——《非銀行支付機構監督管理條例》，對支付機構的准入、業務規則等作出了總體規定。



“為保障條例有效實施，有必要制定實施細則，進一步明確相關行政許可程序，做好條例銜接性條款承接等。”中國人民銀行有關人士介紹，細化相關工作要求和具體辦理流程，可推動支付機構行政許可工作公開透明。同時，適當下放部分支付機構變更事項審批權限，提升支付機構辦事效率，更好營造法治化營商環境。



徵求意見稿進一步明確了條例中主要股東、實際控制人等重要概念及內涵，細化支付機構設立、變更、終止等行政許可程序。



“明確辦理流程、申請材料和時效要求，便於我們和監管部門溝通，明確申請能多長時間收到回復，有助於我們做好業務發展規劃。”一名支付機構負責人說。



關鍵點二：明確註冊資本等要求，提升支付機構風險防禦能力。



當前，非銀行支付機構年交易量超1萬億筆、金額近400萬億元，分別占全國電子支付業務總量的約八成和一成。支付業務與人民群眾財產安全息息相關，要持續提升支付機構風險防禦能力。

