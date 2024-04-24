美建東亞軍備庫存　邱國正：不適合公開討論

邱國正備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）台“國防部長”邱國正今天在“立法院”詢答時提到，有關於美國在東亞建立的軍備庫存，目前細節不方便在此說明，但概略都有方向。邱強調，庫存界定很多，若是維保中心就會有很多裝備來，但這個茲事體大不要延伸到政治問題。“好端端為什麼要把國外裝備放到台灣來”，這會引起政治與兩岸問題，都要非常謹慎，且軍備跟軍火的差別很大。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查四案，包括：一、“行政院”函請審議“陸海空軍懲罰法修正草案”案。二、審查本院委員徐巧芯等18人擬具“陸海空軍懲罰法部分條文修正草案”案。三、審查“行政院”函請審議“軍人權益事件處理法草案”案。四、審查本院委員徐巧芯等20人擬具“軍人權益事件處理法草案”案。邱國正受邀出席並備質詢。



民進黨“立委”王定宇質詢邱國正時提及，去年3月26日討論美軍在東亞軍備庫存，並不是叫火藥庫，是幫助盟友取得裝備，當時邱回答說有在談，經過將近一年現在有最新進度嗎？東亞軍備庫若在台灣設置，有兩種應該是裝備給我們使用，或是他們的人來這裡使用？



邱國正回應說，庫存界定很多，若是維保中心就會有很多裝備來，這個茲事體大，不要延伸到政治問題，好端端為什麼要把國外裝備放到台灣來，這會引起政治與兩岸問題，都要非常謹慎。且軍備跟軍火有差別，差別很大，現在有提案都可以談。



王定宇追問目前設置位置等可以說明？邱國正說，不太適合在這裡討論，但是概略都有方向，他再派人向委員說明。