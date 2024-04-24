2024愛奇藝世界·大會開幕

愛奇藝創始人、CEO龔宇（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社報導，以“同心同力 共創未來”為主題的愛奇藝世界·大會4月23日在北京開幕，為期兩天，共設9場論壇。在當天上午的主論壇開幕式上，愛奇藝創始人、首席執行官龔宇，首席內容官王曉輝，首席技術官劉文峰分別作主題發言，向近千名參會行業嘉賓分享了愛奇藝對宏觀環境和產業發展的洞察與判斷，以及作為一家以科技創新為驅動的娛樂公司的最新探索實踐。



龔宇：消費迎來拐點，要加強“一老一小”服務，拓展更大商業空間



“一個國家人均GDP大於1萬美金後，文化娛樂消費的增速將超過GDP的增速。中國人均GDP在2019年超過了1萬美金，這是一個消費的拐點，給了我們更多的空間。”龔宇認為，2021年以來在線娛樂行業已經步入高質量增長階段，以愛奇藝為例，繼2022年實現盈虧平衡後，在2023年迎來會員服務和在線廣告服務營收同比兩位數的增長，首次實現年度盈利。



龔宇認為，在線娛樂行業能否抓住消費拐點帶來的發展機遇，鎖定下一階段的持續增長，關鍵在於能否以開放的心態和積極的行動，擁抱來自行業內外的變化。這些變化包括：服務好人口結構變化中日益重要的“老”和“小”兩大群體；擁抱生成式AI廣泛應用帶來的生產和服務升級；在內容創作領域回歸對現實主義的關切，持續為廣大用戶提供高品質多樣性的內容。



中國人口結構的變化趨勢正在逐步改變在線視頻平台的用戶構成。“老”和“小”兩個群體在產品、內容和服務上的細分需求，對企業而言既是挑戰更是機遇。近年來，中國60歲以上的老齡人口規模不斷增加，從前的“夕陽紅產業”已經成為了“朝陽產業”。同時，家庭對於兒童群體的精細化培育投入增加，預計帶動0－15周歲群體消費需求的增長。



龔宇表示，對“一老一小”兩大群體的重視將貫穿愛奇藝今後產品設計、內容生產和服務的全流程。愛奇藝正在加強App的適老化和無障礙優化，兒童業務也將進一步深化產業布局，拓展IP多業態開發的商業空間，通過奇異果TV“少兒模式”和奇巴布App體驗升級，為α世代的兒童和Z世代的父母做好服務。



在商業模式創新和空間拓展上，龔宇表示，隨著中國經濟的發展和科技的創新，愛奇藝將著力拓展內容衍生業務和海外市場，探索在傳統的廣告和會員業務以外新的增長曲線。此外，龔宇呼籲與各界建立起最廣泛的共識，在包括版權保護等行業問題上實現最廣泛的合作，並在行業生態上優化合作，實現共同富裕。