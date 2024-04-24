藍委挺傅崐萁組團訪陸：正向看待

左起，藍委廖偉翔與洪孟楷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁本周將率藍委組團訪陸。對此，國民黨團書記長洪孟楷表示，此次赴陸行程，都是希望促進台灣產業發展，並且增進兩岸和平穩定交流，所以在這個關鍵時刻，還是希望大家正向看待這樣的赴陸行程。



傅崐萁原訂25日率藍委組團訪陸，但由於花蓮餘震不斷，甚至傳出大樓傾斜災情。傅崐萁今日趕回花蓮勘災，訪陸行程預計順延至26日“立法院”院會結束後再出發。



洪孟楷、藍委廖偉翔今日在國民黨團回應時事。



洪孟楷表示，此次傅崐萁的赴陸行程，行程都由傅崐萁辦公室對外說明及聯繫。傅崐萁也有提到，針對此次赴陸行程，都是希望促進台灣產業發展，並且增進兩岸和平穩定交流，所以在這個關鍵時刻，還是希望大家正向看待這樣的赴陸行程。



洪孟楷指出，至於花蓮地震災情等部分，目前正在進行重建條例的審議，希望朝野共同支持國民黨團提出的花蓮地震重建條例，真真正正趕快通過重建條例，才能趕快讓各縣市的受災民眾可以重建家園，這才是當務之急，大家共同努力，也呼籲朝野共同支持。



接著廖偉翔被媒體問到是否受到傅崐萁邀請一起赴陸？



廖偉翔表示，他不會去，因為在地方上有重要行程，沒辦法離開。