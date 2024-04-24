美通過援台法案　邱國正：釋出善意都可談

邱國正接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）美國眾議院日前通過《2024年印度太平洋安全補充撥款法案》，並將送入參議院審查，通過後台灣將獲美軍援19億美元。台“國防部長”邱國正今天回應中國國民黨“立委”黃仁質詢說，美方既然釋出善意，要提供裝備、服務，都可以互相去談。



美國眾議院議長強生（Mike Johnson）在台灣時間21日讓眾議院進行表決，一口氣通過軍援烏克蘭、以色列和台灣的法案，總計950億美元，其中《2024年印度太平洋安全補充撥款法案》直接針對台灣，援助19億美元，向台灣提供“國防”援助和軍事教育和訓練。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查：一、“行政院”函請審議“陸海空軍懲罰法修正草案”案。二、審查本院委員徐巧芯等18人擬具“陸海空軍懲罰法部分條文修正草案”案。三、審查“行政院”函請審議“軍人權益事件處理法草案”案。四、審查本院委員徐巧芯等20人擬具“軍人權益事件處理法草案”案。邱國正受邀出席並備質詢。



黃仁針對美國眾議院通過印太安全補充撥款法案表示，根據撥款委員會新聞稿這筆款項提到台灣有兩項，分別為20億美元為台灣及印太地區重要盟友提供軍事融資，以及19億美元用於補充向台灣和地區夥伴提供的“國防”物資、服務。邱國正回應說，有這回事。



黃仁接著說，19億美元軍援是歸墊原先已提供台灣、區域內夥伴的品項。所以，19億美元實際上並非新增提供台灣未送交軍備品項，他詢問哪些項目是由台灣可以提出要求的？



邱國正回應說，這個資源有分類別，哪些用於訓練、裝備，這些都可以談的、哪一條可用、不能用都要談的，我們希望獲得可以也搭在裡面，美方既然釋出善意來，“也是互相談妥的”。



黃仁詢問，這些軍援提供是否為融資？邱國正說，也有融資。