北都建大學城　教育局：加強宣傳拓生源

特區政府計劃在洪水橋／廈村新發展區等地點，預留超60公頃土地打造大學教育城。（大公報） 中評社香港4月24日電／大公報報導，《北部都會區行動綱領》計劃，預留超過60公頃土地打造大學教育城。昨日立法會北部都會區發展事宜小組委員會上，多名議員關注本港適齡學童人口下降，擔心北都教育城大學收生不足。對此，教育局副局長施俊輝表示，北部都會區會提供新的經濟發展動能，相信能吸引更多人才落戶香港；且政府已提出增加大學非本地學生比例上限至四成，認為對本地高等教育的積極宣傳能令收生來源更廣闊，紓緩學童人口下降的挑戰。



特區政府計劃在洪水橋／廈村新發展區、牛潭尾及新界北新市鎮，預留超60公頃土地打造大學教育城。經民聯主席、工程界立法會議員盧偉國提出，北都發展為職專教育帶來很好的機遇，亦是一大挑戰，例如大學如何統籌及是否有足夠資源人力建立校園、研究中心等。他亦指出香港出生率低、多間大學收生不足的狀況，指政府欠奉非常關鍵的人口政策。



北都為職專教育帶來機遇



對此，施俊輝表示，當局會以審慎態度，檢視項目可行性和成本效益，亦會考慮各院校運用現有校園設施、土地資源等情況。他相信，若院校與有意進駐北都的企業合作，協同效應會更明顯。



他指出“適齡學童人口下降是不爭事實”，提高生育率需時，但北部都會區會提供新的經濟發展動能，相信能吸引更多人才落戶香港。政府已提出增加大學非本地學生比例上限至四成，他認為，積極宣傳本地高等教育，能令收生來源更廣闊，紓緩學童人口下降的挑戰。他續提到，現時本科課程有非本地學生比例上限，但研究課程沒有限制，相信透過發展高質量課程，有能力吸引外來學生來港升學。



發展高質量課程吸引學生



有議員指出，近年愈來愈多學生北上升學，內地知名院校若落戶北都學費會十分高昂，質疑本港學生會否願意留港就讀。對此，施俊輝認同港生往內地升學形成趨勢，惟現時有院校透過多元培育模式，讓學生兩年在港就讀，兩年在內地院校分校就讀，相信會令跨院校、跨境學術交流更便利。



有議員指出，學生來港就學的日常食宿等開支高昂，認為政府要吸引內地或海外生來就讀，必須解決宿位問題；且建議推動更多人來港游學以宣傳香港留學品牌。施俊輝回應表示，局方一直鼓勵雙向游學，吸引不同國家的學生來港游學；而對於現時自資院校宿位較少的問題，他稱持開放態度，未來樂意進一步探討。



施俊輝表示，北都教育城進駐大學數目、學生人數和學科等未有具體估算，有院校希望整個校園遷到北都，占地會較多；若在北都設立數據中心、動物中心等共用設施或有更多院校參與，會再與各院校商討計劃。