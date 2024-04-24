互聯互通十周年　香港將開展多場推廣活動

（圖片來源：新華社） 中評社香港4月24日電／據新華社香港4月23日報導，今年是內地與香港股市互聯互通（簡稱“互聯互通”）開展10周年。香港特區行政長官李家超23日出席行政會議前會見傳媒表示，特區政府與香港交易所正籌備多項重點推廣活動。



李家超表示，將在內地、香港與海外舉辦旗艦峰會和多個論壇，重點講述“互聯互通”的成就、經驗和新進展，以及為企業和資金帶來的融資和投資機會，吸引更多企業和資金來香港市場投資。



為吸引更多資金買賣港股，特區政府會針對性地加強向內地機構投資者和證券行介紹最新擴展措施和新增產品，提升內地投資界對“互聯互通”的認識。



在吸引企業方面，李家超說，引進重點企業辦公室、特區政府投資推廣署、香港駐內地和海外的經貿辦事處會向重點企業積極推廣，並為他們提供協助，吸引他們來香港融資。港交所會持續舉辦和參與不同活動，向有意來港上市的企業，尤其是內地行業龍頭企業，介紹香港金融市場的上市途徑，並為申請準備提供協助。



關於中國證監會日前公布的5項鞏固香港金融市場的措施，李家超表示熱烈歡迎，感謝中央關心和支持香港。上述措施將為國內外投資者提供更多吸引和便利，帶來更多投資和資金，為香港資本市場發展帶來實質的幫助。



更多內地行業龍頭企業來到香港上市，將為香港首次公開發行市場注入更多活力和吸引力。李家超說，港交所正審批的上市申請近百宗，已經在內地監管機構申請備案到港上市的企業也有幾十家。



李家超表示，特區政府會繼續和中央保持緊密溝通，爭取更多惠港政策，全力聚焦拼經濟、謀發展及改善民生。



