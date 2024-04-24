刷34年新低　日元還要跌多久

2023年9月26日，行人走過日本東京街頭的實時匯率顯示牌。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月24日電／據新華社東京4月23日報導，日元對美元匯率交易價22日跌至1美元兌換154.85日元，刷新34年來最低紀錄，持續接近業內人眼中155這一“危險”閾值。日本財務大臣鈴木俊一23日表示，“將不排除任何選項”應對。日本媒體解讀，他在暗示政府將不惜干預匯市以阻止日元進一步貶值。



作為避險貨幣的日元近來為何大幅貶值？大幅貶值會造成什麼影響？日元還要跌多久？新華社記者為您解局——



高度關聯美聯儲激進加息



今年以來，二十國集團（G20）不少國家的貨幣對美元匯率繼續全面下跌，其中日元下跌約9%，跌幅幾乎與土耳其裡拉相當。作為國際避險貨幣之一，日元跌勢引人關注。



本輪日元貶值實際始於2022年初。在新冠疫情期間進行了史無前例貨幣“大放水”的美聯儲，在2022年“急轉彎”開始激進加息以應對持續上升的通貨膨脹，給世界經濟造成嚴重負面外溢效應，多種非美貨幣大幅貶值，許多國家央行被迫進行“伴隨式”加息，但一向與美國亦步亦趨的日本央行卻受制於國內通縮形勢而堅持負利率政策。



隨著日元和美元的息差迅速擴大，日元匯率一路暴跌：1美元2022年初兌115日元左右，到同年10月就跌至將近152，期間跌幅超過30%。日本政府被迫3次下場干預，以賣出美元買入日元的方式拉升日元匯率。



去年，日本央行屆滿換帥，被外界視為日本即將收緊貨幣政策的信號。今年3月，日本央行宣布結束持續8年的負利率政策，但僅僅將政策利率從負0.1%提高到0至0.1%區間，同時承諾繼續保持寬鬆貨幣環境。由於緊縮程度不如市場預期，反而加劇日元貶值。



美國勞工部10日公布3月消費者價格指數（CPI）數據，顯示美國通脹並未降溫。市場對美國年內降息的預期再次大幅降低。受此影響，外匯市場日元對美元匯率大幅走軟，連續多日刷新1990年以來最低紀錄。

