外國軍人在台犯法？台軍方：有管轄權

台防長邱國正（左）、法律事務司長沈世偉答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”陳俊宇今日質詢提到，隨著軍方與其他國家軍事交流越來越頻繁，如果外國軍人犯法，涉及的法律問題該如何訂定？台防部法律事務司長、中將沈世偉表示，過去中美協防有簽訂協定，現在是外國軍人簡單到台灣受訓、交流、開會等，犯法當然是台灣管轄。我們軍人到國外去唸書、度假等，在當地犯法，也是由國外管轄。除了有些外交人員或有特定的人在豁免範圍之內，其他一般交流，當地國不會放棄管轄權。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查：一、“行政院”函請審議“陸海空軍懲罰法修正草案”案。二、審查本院委員徐巧芯等18人擬具“陸海空軍懲罰法部分條文修正草案”案。三、審查“行政院”函請審議“軍人權益事件處理法草案”案。四、審查本院委員徐巧芯等20人擬具“軍人權益事件處理法草案”案。台防部長邱國正和相關官員出席並備質詢。



陳俊宇詢問，台灣與其他國家軍事交流越來越多，歷史上來看美國軍人過去在台灣犯法，美軍主張有外交豁免權，將美軍引渡回美國受審。現在合作越來越多對於遇到狀況如何因應？



沈世偉表示，過去中美協防有簽訂協定，但現在是外國軍人簡單到台灣受訓、交流、開會等，犯法當然台灣管轄。我們軍人到國外去唸書度假等，在當地犯法也是由國外管轄，除了有些外交人員，或是特定的人在豁免範圍之內，其他一般交流當地國不會放棄管轄權。



陳俊宇建議，未來軍事交流越來越頻繁，遇到沒有邦交國情形會越來愈多，這牽涉到“國家定位”，應該要積極討論，平等狀況下，希望不要引發政治衝突。