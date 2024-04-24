黃仁勳指台灣缺AI整合性人才　蔣萬安贊同

台北國際人工智慧展開幕式。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）2024年台北國際人工智慧展24日舉行，中國國民黨台北市長蔣萬安與主辦方DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇皆力推AI數位科技的重要性，2人在致詞都提及NVIDIA輝達執行長黃仁勳，蔣萬安更指出，台灣除了台積電外，為何沒有像輝達、特斯拉的廠？黃仁勳點出台灣缺乏整合性人才，他很認同，因此立即要從台北市著手、向下紮根培養。



台北國際人工智慧展（AI EXPO Taiwan 2024）24至26日在台北圓山花博爭豔館舉行，今年以“AIvolution 全面進化”為主題，匯聚超過250家國際企業和品牌，共同探討人工智慧的最新發展趨勢。與會的有蔣萬安、黃欽勇、“數位發展部”數位產業署長呂正華、人工智慧科技基金會董事長詹婷怡、台北市產業發展局長陳俊安、準青年局長殷瑋、主播沈春華等。



開展首日雖下大雨，但仍有數千人進館到場，展內包括有海內外共250家企業與品牌聯名，70家大專院校與AI研究中心、21位KOL意見領袖聯合推廣支持，共有七大特色展示區，指標大廠Qualcomm、AWS、AMD、NVIDIA、IBM、聯發科等大廠將也帶來超過60場專題演講，產官學領袖齊聚。



黃欽勇致詞表示，台積電旗下有8萬員工，輝達更是有很厲害的人才結構，其實AI就是與人才有關係，如今大數據是最賺錢的，政府的政策雖有優缺點，但能找到AI人才是最好的。