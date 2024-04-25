美智庫研討：韓執政黨選舉遭重挫 人民懲罰

民主與教育研究所高級顧問金智允評析第22屆韓國國會選舉結果（圖片來源：官網直播截圖） 中評社香港4月25日電（記者 郭至君）韓國第22屆國會選舉結果如何？最重要的問題是什麼？選舉結果將在哪些方面影響尹錫悅總統剩餘三年的執政？是否應該期待韓國的外交政策發生任何變化？日前，美國智庫CSIS邀請到民主與教育研究所高級顧問、峨山政策研究院前輿論和定量研究中心高級研究員金智允參與線上研討會，討論4月10日結束的韓國國會選舉。總的來看，金智允認為，執政黨國民力量黨本次選舉遭遇重大挫敗，這個結果可謂是韓國民眾對尹錫悅固執己見的一個“懲罰”，接下來的三年他會面臨很大的內政壓力，從而對韓國外交政策的推進分身乏術。



金智允首先介紹了本次韓國國會選舉的基本得票情況，她說，可以看到，總統尹錫悅所在的執政黨只拿到總共300席之中的108席，剛剛“過線”，是一個對執政黨來說十分不理想的結果。從整體投票來看，支持目前執政黨的是45.1%，而支持反對黨的有50.45%，雖然說差距衹有5個百分點，但不要忘記，2022年總統選舉時，尹錫悅的支持率的48.56%而李在明的支出率是47.83%。“特別值得一提的是，執政黨在大首爾區特別是京畿道受到重挫，本次的得票率非常低，這代表著目前的執政黨仍然收不回京畿道的基層支持。”金智允說，“另外，我們也需要注意以李在明為首的第一大反對黨和這次新冒頭的由曹國領導的祖國革新黨，這兩個黨雖然說都反對目前執政黨，但是它們彼此之間也很不一樣。”



金智允分析，大首爾區的席位有108席（京畿道60席，首爾48席），一般來講，如果在這片地方拿不到多數支持，則很難成為執政黨，但目前執政黨的票基本都是從慶南道、慶北道得到，這些原本就是保守派的“鐵票倉”，所以現在的執政黨某種意義上來說不算是真正的執政黨，這個結果可謂是人民給尹錫悅政府的一個“懲罰”。談及具體原因，金智允說，首先就是經濟，當前韓國通脹高企，物品價格昂貴，引發民眾不滿。第二是民眾對於尹錫悅總統的固執己見感到疲累，他聽不進其他意見建議，無論是鬧得沸沸揚揚的醫改還是第一夫人金建希的“迪奧包事件”亦或是大葱價格事件或者是前國防部長李鐘燮就任駐澳大利亞大使不滿一個月就換人等，都是尹錫悅固執古板，聽不見人民聲音的證明。

