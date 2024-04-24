黃欽勇：台海若穩定未來10年AI前景看好

DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）中美晶片戰持續，DIGITIMES電子時報暨IC之音董事長黃欽勇24日受訪表示，中國大陸有14億人市場、美國有3億多人的市場，台灣在有限的人力創造最高的價值，客觀走向中美、全世界。若台海穩定，他對台灣未來10年的AI科技發展前景，是非常看好。



黃欽勇，韓國圓光大學碩士，曾任資策會資訊市場情報中心主任、台北市政府及創投公會顧問，長期關注海內外科技產業發展的現況與趨勢，曾接受印度政府、泰國政府、英特爾、松下、友達等委託進行專案研究，並獲邀擔任多項世界重大展覽講師，有40年產業分析師資歷。



台北國際人工智慧展（AI EXPO Taiwan 2024）24至26日在台北圓山花博爭豔館舉行，由DIGITIMES、人工智慧科技基金會、IC之音竹科廣播攜手主辦，並且由“數位發展部”數位產業署、台北市會展產業發展基金會、新北市青年局、人工智慧晶片聯盟、區塊鏈愛好者協會、伊甸社會福利基金會等共同協辦。黃欽勇為主辦方，並於會間接受媒體訪問。



黃欽勇表示，中美都有很大的市場，台灣要在有限的人力創造高價值，比如台積電員工超過8萬人，台灣還有聯發科、聯電等產業，產業所得高，給予好的薪水，人才就能留下來。



黃欽勇說，他對台灣的前景非常看好，台海若穩定，未來10年是台灣AI產業非常好的發展，可以看到泰國、馬來西亞、越南、印度都有在推了。舉例台灣前面50年製造業慢慢發展時，從1980年開始量產，就與其他國家不同，接著發展AI科技，台灣是得天獨厚、天選之地。另外，台灣去美國讀書的人才也變多，在台灣這世代創業面對的，不見得是個人問題，而是大時代問題，面臨全世界貧富差距愈來愈大，政府也要讓大家有機會。