不公佈陸機型綠委有疑慮　邱國正：因數量多

台“防長”邱國正。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）對於大陸軍機頻繁繞台，民進黨“立委”陳冠廷今天質詢“國防部長”邱國正時問到，為什麼以前會公布大陸機型，現在卻沒有，是否擔憂什麼？邱對此表示，我們沒有什麼擔憂，現在就是以區塊來看，需要一架一架列嗎？現在大陸軍機繞台數量變多，但主戰兵力、輔戰兵力我們都有掌握。



邱國正也說，委員要，我們可以提供。陳冠廷語帶不滿說，是要問原因，不是要不要，只是要問原因？邱國正坦言，以前數量不多可以公布，因為現在數量變多，就以區塊來公布。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查，一、“行政院”函請審議“陸海空軍懲罰法修正草案”案。二、審查本院委員徐巧芯等18人擬具“陸海空軍懲罰法部分條文修正草案”案。三、審查“行政院”函請審議“軍人權益事件處理法草案”案。四、審查本院委員徐巧芯等20人擬具“軍人權益事件處理法草案”案，並邀請邱國正出席並備質詢。



陳冠廷質詢時提及，“國防部”調整大陸軍機警示，提及因為避免認知作戰取消進入機型公布嗎？邱國正說，我們防禦越來越清楚，越界越到哪裡列出來，“我不知道有什麼差別”。



陳冠廷說，過去“國防部”會公布機型，現在是簡化相關資訊，但日本是會公布機型，我們過去會把機型公布，現在沒有公布是擔憂什麼？



邱國正說，我們沒有什麼擔憂，就是以區塊來看，需要一架一架列嗎？現在數量變多，但主戰兵力、輔戰兵力我們都有掌握，委員要，我們可以提供。



陳冠廷有點不滿說，“我是在問原因，不是我要不要，我只是要問原因？”邱國正回應說，以前數量不多可以公布，因為數量變多，就以區塊來公布。