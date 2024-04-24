中評鏡頭：台北國際人工智慧展機器人吸睛

2024年台北國際人工智慧展。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月24日電（記者 張穎齊）2024年台北國際人工智慧展（AI EXPO Taiwan 2024）24至26日在台北圓山花博爭豔館舉行，今年以“AIvolution 全面進化”為主題，匯聚超過250家國際企業和品牌，共同探討人工智慧的最新發展趨勢，開幕首日雖下雨，仍湧入上千人，現場展示的機器人、無人機、AI科技也特別吸睛。



台北國際人工智慧展首日開幕活動，由DIGITIMES、人工智慧科技基金會、IC之音竹科廣播攜手主辦，並且由“數位發展部”數位產業署、台北市會展產業發展基金會、新北市青年局、人工智慧晶片聯盟、區塊鏈愛好者協會、伊甸社會福利基金會等共同協辦。與會來賓包括中國國民黨台北市長蔣萬安、DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇、“數位發展部”數位產業署長呂正華、人工智慧科技基金會董事長詹婷怡、台北市產業發展局長陳俊安、準青年局長殷瑋、主播沈春華、朱楚文等。



開幕現場聚集上千人，不畏風雨前來排隊入場，有許多數位AI科技廠的攤位，琳瑯滿目，其中指標大廠更備受關注，包括指標大廠Qualcomm、AWS、AMD、NVIDIA輝達、IBM、聯發科等大廠，帶來超過60場專題演講，產官學領袖齊聚，從半導體到終端應用，提供AI供應鏈最新情報與商機。