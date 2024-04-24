馬英九：兩岸如戰爭　美能全力相挺令人存疑

馬英九。（中評社 資料照） 中評社台北4月24日電／以巴衝突再起，美國哥倫比亞大學、紐約大學等知名學府的教授與學生，因在以色列轟炸加沙走廊事件中支持巴勒斯坦，陸續被美國警方逮捕。馬英九24日透過臉書表示，受限於美國內部特殊的政經結構，美國政府才會毫無保留地支持以色列。但台灣不是以色列，倘若台海爆發戰事，美國是否會如此全力相挺，令人存疑。世界已經無法承受另一場戰爭，台灣不能變成國際強權政治角力的犧牲品。



馬英九臉書全文如下：



我最近看到包括美國哥倫比亞大學、紐約大學等名校的教授與學生，因在以色列轟炸加沙走廊事件聲援巴勒斯坦人，陸續遭到警察逮捕，這給我很大的震撼，同時也更讓我省思到兩岸關係。



我曾在紐約大學法學院拿到國際法碩士，在紐約住了一年多，對紐大相當熟悉。該校學生許多是猶太人，我看過不少男生頭戴猶太教的小圓帽（Kippah），當時NYU常被戲稱為“NY Jew”。但是在“以巴衝突”中，這個被美國國內視為最“猶太”的學校都出現師生聲援巴勒斯坦人，更遑論全美各地早已湧現反對衝突繼續之聲浪。



這些對在台灣的我們有什麼啟發呢？



第一，即使美國支持以色列，但美國民眾心中有一把尺，不一定會跟著政府腳步走。為了巴勒斯坦，學生甚至選擇與公權力對抗，美國內部陷入分歧。

