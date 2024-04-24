藍黨團：大法官若裁定死刑違憲會竭力反對

國民黨團召開“96.7 %被害家屬反對廢死，死刑合憲、不應廢除”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月24日電（記者 楊騰凱）“司法院”“憲法”法庭昨日針對死刑是否違反“憲法”進行言詞辯論，預估將在7月做出判決。中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會指出，民進黨擁抱廢死，外界已有預期大法官們最後會做出死刑違憲的判決，令社會正義蕩然無存。如果民進黨踐踏民意，國民黨團一定竭盡所能反對。



國民黨團今日召開“96.7 %被害家屬反對廢死，死刑合憲、不應廢除”記者會，由黨團書記長洪孟楷主持，副書記長羅智強、張嘉郡以及“立委”翁曉玲、葉元之、廖偉翔、吳宗憲、楊瓊瓔出席。



洪孟楷表示，過去三次大法官“釋憲”都已經明白說明死刑是依法行政，執行死刑並不違憲。但沒想到在520新政府上任前夕，“憲法”法庭再次召開死刑是否違憲的言詞辯論，讓人不禁懷疑，這批都是由蔡英文所提名的大法官們是否心證已決？要在最後做出死刑違憲的判決？



洪孟楷強調，96.7%被害人家屬反對廢死，但昨天“憲法”法庭竟出現許多“驚世駭俗”的論點，包括有大法官說：“一定要跟大多數民意妥協嗎？”無視高達八成反對廢死民意。還有支持廢死的律師說“法官沒有殺人權利。”但事實上法官不是殺人，法官是在執行公權力，更重要的是，法官沒有殺人權利，那加害者有嗎？當加害者犯下滔天大罪後，為何不用接受法律最嚴厲制裁？正告民進黨、大法官們，不要站在民意的對立面。