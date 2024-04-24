藍委提核電廠延役修法　趙少康、郝龍斌力挺

藍委賴士葆召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月24日電（記者 俞敦平)中國國民黨“立委”賴士葆今天在“立法院”召開記者會，邀請專家學者跟藍營大咖，共同前來力挺由他和同黨“立委”王鴻薇、牛煦庭、黃健豪一起提案的“核子反應器設施延役條例草案”。由於本次出席卡司豪華，包含中廣前董事長趙少康和前台北市長郝龍斌，先前有媒體報導藍營內部對此項法案有異音的情況下，該記者會等於證明藍營內部對這項法案的重視。



此記者會包括中廣前董事長趙少康和前台北市長郝龍斌、國民黨“立委”賴士葆、王鴻薇、牛煦庭、翁曉玲、前原能會主委蔡春鴻和清華大學核工系教授葉宗洸等人出席。



“核子反應器設施延役條例草案”修正案主要是針對台灣即將到期的核電廠延役條件放寬。現行規定核電廠延役必須在到期五年前必須事先申請，本次修正案將鬆綁此條件，改成只要申請經過核安會的認證安全無虞即可延役。



關於本提案之前有部分台灣媒體報導，國民黨內部有不少針對此提案的異音，有部分沒具名的藍委認為此法案是替民進黨錯誤的政策解套，認為台灣面臨的缺電危機就讓民進黨自己想辦法解決。根據報導，這些藍委認為民進黨到時候走投無路就會逼不得已自打嘴巴，承認過往奉為神主牌的非核家園是錯誤政策，然後重新擁抱核電，因此認為這個法案只是給民進黨一個下台階，甚至會用來攻擊在野黨的機會。



對此，今日出席記者會的眾人都提到，儘管是替民進黨解套，但他們關心的是人民和台灣的發展。趙少康也下重話說，民意代表的工作就是要替人民監督政府，糾正執政的錯誤，所以這次2024“立委”選舉中，選民才給了國民黨成為“立院”最大黨的機會。他呼籲這項法案保持反對態度的“立委”，不能因為這件法案可能會幫上民進黨的忙，就不推有益於人民與台灣的法案。如果持續抱有這樣的心態，很有可能下次選舉就會失去“國會”最大黨的優勢。



賴士葆總結與會專家們發言，歸納出核電廠延役是世界各國都有前例，加上現行世界潮流從反核轉成淨零碳排，核電也被認為是一種新綠電而被歐美日等多國採納，所以無論是發展核能還是老核電廠延役都是世界的潮流。他強調，這次的提案雖然是替民進黨解套，但也是替台灣人民謀福利，同時這個法案只是解綁延役條件，最後核電廠是否延役的決定權還是在執政的民進黨身上。